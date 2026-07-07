Марцинкив призвал западные регионы готовиться к тяжелой осени: анонсирует массированные удары РФ

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Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в сентябре-октябре этого года Россия усилит удары по западным регионам.

Об этом городской голова Франковска рассказал в своем Facebook.

Он призвал франковчан и жителей других городов реагировать на тревоги и, как пример, привел последний удар по Киеву и Киевщине. По прогнозу мэра, в сентябре-октябре Россия усилит удары по западу Украины.

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«Видим, что происходит в Киеве. Думаем, что это далековато. На самом деле, я прогнозирую, что где-то сентябрь-октябрь будет чрезвычайно сложен, и враг будет бить именно по западу нашей страны. Поэтому не могу все рассказывать, но готовимся к этому вызову, потому что, к сожалению, должны усиливать противовоздушную оборону. Потому что то, что происходит в Киеве, может повториться в Ивано-Франковске», — предположил Марцинкив.

Кроме того, мэр Франковска не исключает, что «могут активизироваться провокации с белорусской стороны».

«Тем более что есть информация (об угрозе из Беларуси — Ред.). И президент об этом объявлял. Поэтому сейчас две задачи. Первая — подготовить инфраструктуру к зиме, котельные достроить. И второе — это помочь противовоздушной обороне для того, чтобы защитить город. Хотя это не наша обязанность, но мы переживаем за это… А в ближайшие дни, я не думаю, что будет там очень, очень большие обстрелы. Но реагируем все равно на тревогу. Ведь ни одного города Украины нет, который полностью безопасен», — подытожил Руслан Марцинкив.

Ранее президент Зеленский заявил о переходе в решающую фазу войны.

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