"Не могут подняться в воздух и улететь": в Кремле объяснили, почему до сих пор не отвели войска от границ с Украиной

"Не могут подняться в воздух и улететь": в Кремле объяснили, почему до сих пор не отвели войска от границ с Украиной

В России заявляют, что они не намерены ни с кем обсуждать, где им размещать свою армию.

В Кремле признали, что они до сих пор не отвели своих военных от украинских границ, мол, что для деэскалации им нужно время.

Об этом сказал спикер президента РФ Дмитрий Песков, пишут Reuters и " ТАСС ".

"Это процесс, растянутый во времени. Понятно, что группировка для маневров, для учений формировалась в течение многих недель, и, конечно, за день его вывести невозможно. Они ведь не могут просто подняться в воздух и улететь все ", — заявил Песков.

Кроме того, в России заявляют, что Москва имеет право размещать свои войска на "собственной" территории там, где хочет. Как считает Песков, Россия не намерена ни с кем обсуждать, где им размещать свою армию.

"Мы не готовы и не будем воспринимать претензии по поводу того, как мы перемещаем вооруженные силы на территории нашей страны. Это наше суверенное право, и мы не намерены это ни с кем обсуждать", — сказал Песков.

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Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден считает, что Россия может напасть на Украину в ближайшие несколько дней, несмотря на заявление Кремля об отводе войск. У США есть все основания полагать, что Россия "участвует в операции под фальшивым флагом", то есть пытается совершить эскалацию и обвинить в ней Киев, чтобы оправдать вторжение.

Между тем, Служба внешней разведки Эстонии назвала новые сроки вероятного вторжения России в Украину. По их данным, российские вооруженные силы готовы начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.