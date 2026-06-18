Не Москвой единой: ВСУ устроили по стратегическому мосту для оккупантов и ряду "жирных" целей

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ВСУ ударили по ряду стратегических объектов в тылу РФ. Речь идет о НПЗ и логистике окупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

Какие объекты поражены

В ночь на 18 июня 2026 года Силы обороны Украины повторно нанесли удар по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Московской области РФ. Предприятие, перерабатывающее более 12 млн тонн нефти ежегодно и обеспечивающее потребности российской армии, получило попадание — на его территории возникли масштабные пожары по меньшей мере в пяти местах. По предварительным данным горят установки первичной и вторичной переработки, а также резервуары с топливом.

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В Ростовской области поражена нефтебаза «Гуково», где также зафиксировано попадание и пожар. Объект использовался для хранения горюче-смазочных материалов, важных для военной логистики РФ.

Под удары попали и транспортные объекты: автомобильный мост через реку Калка вблизи Гранитного Донецкой области и железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в районе Раздольного во временно оккупированном Крыму. Они использовались для обеспечения перемещения оккупационных войск.

В районе Соледара поражен командный пункт противника. Также нанесены удары по составам горючего в Мариуполе и Пяти-полье, а также по составу материально-технических ресурсов близ Бойковского.

Кроме того, подтверждены результаты предварительных ударов: уничтожение резервуаров на станции «Палкино» в Ярославской области, повреждение инфраструктуры в Волгоградской области и поражение резервуаров на терминале «Таманнефтегаз» в Краснодарском крае.

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Силы обороны Украины продолжают системно уменьшать военный потенциал России и ее способность вести войну.

Ранее говорилось, что массированная атака украинских дронов на Москву и Подмосковье стала одной из самых мощных за все время полномасштабной войны. Фыксовались взрывы, пожары и временные сбои в работе инфраструктуры. В России традиционно заявляли об ущербе сотен беспилотников. Однако в Москве и области фиксировались разрушения, жертвы и поражения объектов, в частности, в энергетическом и промышленном секторе. Атака вызвала широкий публичный и политический резонанс в РФ, продемонстрировав уязвимость русской столицы и неэффективность системы ПВО.

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