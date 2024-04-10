В Минобороны объяснили, почему убрали демобилизацию из законопроекта

Спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин добавил, что все решения принимаются во избежание негативного влияния на обороноспособность страны.

Генеральный штаб ВСУ выразил пожелания по поводу нормы о демобилизации. Учитывая оперативную ситуацию на фронте, угрозы и риски, этот вопрос будет рассмотрен в отдельном законопроекте.

Об этом сказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона 10 апреля.

"Норма о демобилизации сначала присутствовала в законопроекте. Через 36 месяцев... Но сейчас были пожелания от Генерального штаба, который понимает оперативную ситуацию, понимает угрозы и риски, стоящие перед государством. Мы не можем сейчас принимать поспешные решения. Ясное дело, что популистских мнений очень и очень много", — сказал он.

В то же время есть понимание того, что эскалация, агрессия России продолжается. Наступление происходит практически по всей линии фронта.

"Сейчас ослабить Силы обороны нельзя. Очевидно, есть поручение от парламентского комитета разработать в течение 8 месяцев новый закон, который будет касаться непосредственно ротации и демобилизации", — пояснил Дмитрий Лазуткин.

По его словам, все решения принимаются "во избежание негативного влияния на обороноспособность страны".

Напомним, вопрос демобилизации в Украине комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне 9 апреля исключил из законопроекта про мобилизацию, который парламент должен рассмотреть во втором чтении.

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