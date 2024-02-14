"Не может безнаказанно ходить по украинским водам": Павлюк — о потоплении БДК "Цезарь Куников"

В командовании Сухопутных войск уверены, что российские корабли "не могут и не будут ходить" в Черном море.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Александр Павлюк прокомментировал уничтожение ВСУ и ГУР крупного десантного корабля ЧФ РФ "Цезарь Куников" в Черном море.

Об этом генерал-лейтенант написал на странице в телеграмм-канале.

Он подчеркнул, что цель и основная задача Сил обороны Украины – "полное восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ".

"Уничтожение Вооруженными Силами Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны российского БДК "Цезарь Куников" — очередное подтверждение того, что враг не может безнаказанно ходить по украинским территориальным водам. Не может и не будет!", — говорится в сообщении.

Напомним, утром 14 февраля в Крыму раздались взрывы. Впоследствии в Генштабе ВСУ сообщили об уничтожении российского десантного корабля "Цезарь Куников".

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