Не музеи: в Минкульте рассказали, как вакцинированные украинцы тратят "ковидную" тысячу от Зеленского

Не музеи: в Минкульте рассказали, как вакцинированные украинцы тратят "ковидную" тысячу от Зеленского

Меньше всего "ковидную" тысячу тратят на шоу и туризм.

Тысячу гривен вакцинированным против коронавируса в Украине преимущественно тратят на кино, книги и театр.

Об этом рассказал министр культуры Александр Ткаченко в своем Telegram.

"Появились первые статистические данные по использованию "ковидной тысячи" из программы "еПоддержка". Первые три места по использованию денег — именно у культуры и креативных индустрий", — написал он.

По данным Ткаченко, на первом месте по расходам "ковидной" тысячи – кинотеатры. На втором, как уточнил Ткаченко, с небольшим отрывом – книжные магазины. На третьем – театральные продюсерские агентства.

На шестом месте, по информации Ткаченко, музыкальные группы, на десятом – производство и дистрибуция видеофильмов, на одиннадцатом – туристические достопримечательности и шоу.

"К сожалению, в списке израсходованных "ковидных тысяч" нет музеев. Поэтому напоминаю всем работникам музейного дела о такой важной вещи, как продвижение своих заведений ", — уточнил глава Минкульта.

В конце Ткаченко назвал результаты использования средств впечатляющими и выразил надежду, что помощь государства культуре и креативным индустриям через плату услуг вакцинированными гражданами позволит пережить тяжелые времена пандемии.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, в рамках программы "еПоддержка", по которой вакцинированные украинцы получат по тысяче гривен, граждане в возрасте от 60 смогут с января потратить средства на социальные нужды. Речь идет о покупке лекарств.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заверил, что тысячу гривен от Зеленского получат все вакцинированные украинцы, независимо от того, когда они получали прививку.

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