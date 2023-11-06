Не на брусчатку, а на оборону: Зеленский призвал тыловые города сменить приоритеты выделения средств

Президент Украины Владимир Зеленский в конце дня 6 ноября обратился к украинцам. Он акцентировал внимание на том, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, неприемлемых во время войны.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

По его словам, сейчас нужно все возможные ресурсы – государства, бюджета, внимания и эмоций – направить на нашу победу. Украинцы требуют направить бюджетные ресурсы не на булыжную мостовую и ремонт улицы, а на оборону.

"Все мы слышим, что нужно изменить в самих силах обороны: это касается многих ненужных процедур, это касается многих сложностей, которые есть у наших воинов. Перевод, тренировка, обеспечение. Задач много. И все соответствующие структуры должны ими заниматься – без того чтобы отвлекать свою энергию и силы на что-то другое. Все мы видим, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, которые неприемлемы во время войны и тем более, когда армия, когда все наши силы обороны живут совсем другими эмоциями: болью, боями, потерями, но и достижениями для Украины. И все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, совершенно безответственно – как-то так легкомысленно и играя вбрасывать в общество тематику выборов", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Отдельно он подчеркнул, что ожидает от всех соответствующих структур и органов власти конкретных ответов относительно задач, которые объективно перед нашим государством сейчас.

"Это касается и гражданских органов власти, и военного элемента государства, и чиновников с Верховной Радой Украины, и Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов. Это касается и того, что государству нужно гораздо больше сосредоточенности на обороне – всем в государстве, и особенно на региональном уровне, в тыловых городах, имеющих соответствующие ресурсы помочь и поддержать. Это касается и того, чтобы никогда больше не повторились такие трагедии, как с воинами 128 бригады. И тех изменений, которых ожидают наши солдаты и командиры, особенно мобилизованные ребята. И наконец, должны прекратиться волны с любыми раскалывающими политически вещами", — подчеркнул президент.

Напомним, что Зеленский наладил контакт с президентом Сьерра-Леоне.

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