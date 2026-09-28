Денег хватит не на все: что теперь будет финансировать государство в первую очередь

Верховная Рада / © Associated Press

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В Украине сохраняется сложная финансовая ситуация. Часть запланированной поддержки от партнеров задерживается, потому что страна не успела выполнить все обязательства. В этой связи правительство вводит жесткую приоритетность бюджетных расходов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

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Куда пойдут деньги из госбюджета: приоритетные выплаты

По словам Корецкого, решение призвано аккумулировать ресурсы для обеспечения сектора безопасности и социальных нужд граждан.

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Первоочередно государственный бюджет будет финансировать:

сферу обороны;

пенсионные и социальные выплаты;

заработные платы работников бюджетной сферы, в том числе учителей и врачей.

Сокращение бюджетных расходов: какие расходы и ремонты отложит Кабмин

Указывается. что все остальные расходы, не являющиеся первоочередными, временно откладываются. Это касается проектов нового строительства, капитальных ремонтов и реконструкций, если они не критически важны, а также работ по благоустройству — обустройство парков, скверов, фонтанов или замены брусчатки.

«Мы все это, безусловно, будем делать, но все ресурсы должны быть направлены на критически важные направления. Следует наконец прекратить тратить средства не на приоритетные вещи», — подчеркнул Сергей Корецкий.

Премьер-министр также призвал органы местного самоуправления пересмотреть свои региональные бюджеты, переопределить приоритеты и ограничить первоочередные расходы.

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Кабмин вместе с Верховной Радой работает над тем, чтобы выполнить требования партнеров и как можно быстрее получить деньги. Премьер подчеркнул, что для этого необходима ответственная работа депутатов всех фракций и групп.

Дефицит в госбюджете — последние новости

Напомним, ситуация с государственными финансами Украины близка к критической, а промедление Верховной Рады с принятием важных для западных партнеров законопроектов ставит под угрозу получение $29,5 млрд международной помощи.

Поэтому в проекте госбюджета на 2027 год правительство заложило рекордные расходы и увеличение налогов, поэтому последствия документа ощутит фактически каждый украинец.

Ранее Сергей Корецкий пояснил, что повышение НДС на 1% в проекте государственного бюджета Украины на 2027 год связано, в частности с поиском средств для программы страхования бизнеса от военных рисков.

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