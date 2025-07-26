Не НАБУ и САП: политолог сказал, что действительно стало основанием для митингов в Украине

© ТСН

Реклама

Закон №12414, который нивелирует независимость НАБУ и САП, на самом деле — не настоящая причина митингов, которые проходят во многих городах Украины.

Об этом в эфире «Эспрессо» заявил политолог Алексей Кошель.

Он призвал власти принимать решение консенсусом, чтобы не было необходимости принуждения власти к тем или иным решениям.

Реклама

«Сегодня крайне важно не ослаблять власть во время войны. Нам может нравиться или не нравиться Зеленский и другие политики, но сохранение доверия к государству и властным институтам крайне важно. Я хотел бы, чтобы эти слова услышали и пытались понять люди, которые сейчас находятся во власти», — пояснил Кошель.

Политолог подчеркнул, что во время войны власти не должны прибегать к экспериментам по политическим вопросам.

«Сейчас не время для экспериментов и принятия решений в политическом формате. Это следует понять, потому что риски слишком серьезны. И еще очень важно для власти было бы понять, что вопрос не у НАБУ и САП. Это просто послужило толчком к тому, что молодые и не только вышли на протесты», — сказал он.

По словам Кошеля, закон о НАБУ и САП лишь повысил градус напряжения до бесконечности, а основаниями для митингов украинцев стала провальная работа власти по многим направлениям.

Реклама

«В частности, экономическая и военная сфера также провалены вопросы мобилизации», — сказал он.

Дата публикации 21:05, 25.07.25 Количество просмотров 12 ТСН на митингах вживую! Закон о НАБУ и САП всколыхнул страну, люди разъярены

Напомним, в Украине продолжаются мирные протесты против аконопроекта о НАБУ и САП, который подписал президент Владимир Зеленский.

Из-за попытки вмешательства в независимость антикоррупционных органов, в частности НАБУ и САП, под угрозой оказались не только деньги, но и доверие. Брюссель уже резко отреагировал на действия украинской власти по антикоррупционной системе.

А Германия и Франция тоже прокомментировали скандальные законы по НАБУ и САП. В западных МИД подчеркнули, что разделяют обеспокоенность послов G7 по поводу расследований НАБУ.

Реклама

Читайте также