Не надел маску: в Ровно патрульные заковали в наручники пассажира троллейбуса (видео)

Мужчина не реагировал на замечания правоохранителей и не показал свои документы.

В субботу, 6 ноября, на улице Соборной в Ровно патрульные задержали 31-летнего пассажира троллейбуса, отказывавшегося надеть маску в общественном транспорте и показать документы правоохранителям. Инцидент случился около 19:00 на остановке "Ремзавод".

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Об этом сообщила ITV media group спикер патрульной полиции Ровенщины Наталья Китюк.

По ее словам, патрульных на место вызвал водитель троллейбуса. Он рассказал, что на остановке возник конфликт с пассажиром, отказывающимся одевать защитную маску.

По указанному адресу прибыли патрульные и обнаружили в троллейбусе пассажира без маски. На замечания правоохранителей мужчина не реагировал.

"Одеть маску, показать документы или предъявиться по требованию полицейских — категорически отказался, вел себя дерзко. Инспекторы задержали мужчину с применением специального средства наручников для установления личности и доставили в управление полиции", — рассказала пресс-секретарь патрульной полиции.

Фрагмент инцидента опубликовал местный канал в Instagram.

В результате на 31-летнего мужчину составили административный материал по ч.2 ст.44-3 (нахождение в общественных домах, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без одетых средств индивидуальной защиты, в частности респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, — влечет наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан).

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