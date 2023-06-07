"Не надеются удерживать": у Зеленского рассказали, хватит ли воды в Крыму после подрыва Каховской ГЭС

Россияне лгут местным в Крыму, что жителям полуострова хватит воды после подрыва Каховской дамбы. Но это совсем не так.

Подрыв Каховской гидроэлектростанции и ложь оккупационной "власти" Крыма, что крымчанам хватит питьевой воды, свидетельствуют о том, что РФ не надеется удержать полуостров.

Об этом рассказал заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Денис Чистиков в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, после того, как россияне захватили территории Херсонской области и получили воду по Северокрымскому каналу, они занимались лишь наполнением водохранилищ, но не техническими вопросами. Теперь оккупационные "власти" утвердят, что водохранилища наполнены на 80% и якобы воды хватит. Однако они не уточняют, как долго это будет.

“Уничтожение Каховской ГЭС показывает, что они (оккупанты – ред.) не уверены, что удержат не только левый берег в Херсонской области, но и Крым. На время пребывания там до конца года они готовы обеспечивать потребление воды для населения, а дальнейшее они уже не рассматривают. Это (заявления, что воды якобы хватит – ред.) – большие шаги для успокоения населения, чтобы не было социального напряжения”, – убежден Денис Чистиков.

Согласно предварительным прогнозам ученых, в том числе российских, ближайшие 2-3 года в Крыму будут засушливыми. В то же время о возобновлении водоснабжения по Северокрымскому каналу можно будет говорить только после деоккупации.

"Восстановление подачи воды в Крым возможно теперь только после возвращения Крыма под контроль Украины. В "Укргидроэнерго" заявили, что при оптимистических прогнозах восстановить Каховскую ГЭС возможно только в течение 5 лет. То есть мы уже понимаем, что после возвращения Крыма и левого берега под контроль Украины еще не менее 5 лет нам потребуется особый режим потребления пресной воды на этих территориях”, — заявил Денис Чистиков.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов ранее заявил, что в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС поставка воды в временно оккупированный Крым в ближайшее время станет физически невозможным на годы.

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