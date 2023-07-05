"Не надо бояться": во Львовском ТЦК прокомментировали выдачу повесток депутатам облрады

Накануне депутатам Львовского облрады вручили повестки. На повестки, отправляемые им домой, депутаты не отреагировали, поэтому пришлось раздать их по месту работы.

Так ситуацию прокомментировал руководитель областного ТЦК и СП Александр Тищенко, пишет "ТРК Первый Западный".

По действующему законодательству, мобилизационные меры не касаются только народных депутатов. Местных депутатов могут призвать на военную службу на общих началах.

Заместитель руководителя Львовского областного совета Юрий Холод отметил, что о цивилизованном вручении повесток договорились с областным территориальным центром комплектования. Его представители обратились в облраду. По словам Холода, повестки получили 34 депутата. Среди них и он. К слову, в областной раде – 56 мужчин. 16 депутатов уже служат. Некоторые старше 60 лет. Еще семеро не получили повесток, потому что не проходили процедуру регистрации, во время которой их вручали.

Депутат Львовского облсовета Иосиф Сытник показал врученную ему повестку/Фото из Facebook-страницы Сытника

"Мы на предварительное вручение повесток предупредили, что придут представители ТЦК и будут вручать повестки, да. Нет разницы, это депутат областного совета или городского совета. Людям присылаем повестки домой, по месту работы присылается. Не было с их стороны реагирования на эти повестки, и поэтому мы решили раздать повестки прямо в сессионном зале. Это они приходят в военкомат для уточнения своих учетных данных", – рассказал Тищенко.

Теперь если депутаты не придут в военкомат – их будет ждать штраф от 17 тысяч гривен. Однако большинство депутатов будут иметь право на отсрочку. К примеру, среди тех, кто имеет 3 и более детей.

"Имеются разные ситуации. Может, кто-то учится. Поэтому не надо бояться этих повесток. Пришли, уточнили свои мобилизационные данные. Если есть основание на отсрочку, значит будут основания на отсрочку. Если нет, значит будут другие основания для службы в армии. Если они получили повестку, значит они не до конца уточнили свои данные", – добавил Тищенко.

Напомним, депутатам Львовского облсовета прямо перед началом сессии 4 июля вручили повестки в ТЦК и СП. Как сообщил депутат облсовета от "Евросолидарности" Александр Ганущин, представители ТЦК вручили повестки депутатам облсовета прямо на входе в сессионный зал.

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