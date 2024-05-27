"Не надо искажать реальность": чем могут заниматься в Украине военные из Польши и стран Балтии

Возможное введение в Украину войск из стран Балтии и Польши — это абсолютно нормальное военно-техническое и стратегическое сотрудничество.

Об этом в рамках единственного телемарафона сообщил военный эксперт и полковник запаса Петр Черник.

"Миротворческая миссия в Ираке, там не было никакого НАТО. 34 страны в двустороннем формате заключили соглашение с Соединенными Штатами и направили туда свои войска. Недавняя американская война в Афганистане – 15 стран. Двусторонние соглашения такого порядка являются абсолютной нормой в военно-техническом и стратегическом сотрудничестве", – подчеркнул Петр Черник.

По его словам, войска партнеров в нашем государстве могут разместиться на украинско-белорусской границе. То есть, произойдет процесс замещения.

“Не надо самим себе искажать реальность, что, мол, поляки будут за нас воевать. Нет, этого не будет. Если такое и произойдет, то, скорее всего, это будет процесс замещения – у нас есть огромная украинско-белорусская граница, там стоят наши войска. Вот их будут высвобождать в таком режиме”, — подчеркнул военный эксперт.

Он также добавил, что маловероятен сценарий сбивания российских ракет странами НАТО.

"Условно "Patriot" выпустит ракету с территории Польши и собьет ту же Х-101 — это уже прямой военный инцидент с Российской Федерацией. Доктринально НАТО не документировало такого типа боевые действия. Как на это реагировать? Запускать 4 статью или уже потом 5 или не запускать. Поэтому очень маловероятно, что такое произойдет. Но то, что разговоры начались – это сигнализируется чем-то для нас полезным", – объяснил Черник.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон стал первым европейским лидером, который еще в феврале 2024 г. открыто начал говорить о возможности введения войск Альянса в Украину.

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