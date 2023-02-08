"Не надо мне ничего совать": нардепу от ЕС вручили обвинение, но он сопротивлялся (видео)

Действующий народный депутат обвиняется в невнесении в ежегодную декларацию имущества и средств на общую сумму почти 8 млн грн.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) совместно с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) вручили обвинительный акт депутату от "Европейской солидарности" Артуру Герасимову. Нардеп обвиняется в том, что он не задекларировал недвижимость в Испании и валютные средства на банковских счетах.

Видео вручения обвинения опубликовала в среду, 8 февраля, пресс-служба САП.

"Общая сумма незадекларированных нардепом сведений составляет почти 8 млн грн. В частности, в исправленную декларацию за 2020 год депутат не внес сведения о принадлежащих ему и его жене двухэтажном жилом помещении и паркоместе, расположенных в Королевстве Испания, общей стоимостью 228 тысяч евро, а также о наличии денежных активов в размере 1 657 долларов США, что были размещены на счетах в одном из украинских банков”, — говорится в подписи опубликованным кадрам.

На видео лицо нардепа заретушировано и фамилия его не называется.

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По информации источников "Украинской правды", речь идет о депутате от фракции "Европейская солидарность" Артура Герасимова, которому еще 6 января НАБУ объявило о подозрении в невнесении в исправленную декларацию за 2020 год недвижимости в Испании — двухэтажного жилья дуплексного типа и паркоместа в провинции Аликанте.

Прокурор САП направил в суд обвинительный акт, копию которого пытались вручить нардепу. Однако, как видно на опубликованных кадрах, парламентарий отказывался получать материалы досудебного расследования и при этом общался по телефону со своим адвокатом.

Прокурору нардеп заявил: "Мы придем знакомиться. Я не собираюсь ничего брать... Пожалуйста, не надо мне ничего совать".

После этого он оттолкнул папки с документами, закрыл дверь автомобиля и уехал.

Напомним, замруководителя парламентской фракции "Слуга народа" Павел Халимон летом этого года, в разгар полномасштабной войны с РФ, купил в центре Киева элитный особняк.

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