"Не надо поощрять убийц ужасными индульгенциями": Подоляк прокомментировал заявление НАТО

Отказаться от территорий в обмен на "зонтик" НАТО – это странно. Таким образом мы поощряем россиян продолжать агрессию.

Об этом в своем твиттере написал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

"То есть сознательно пойти на проигрыш демократии, поощрение глобального преступника, консервацию российского режима, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения. Потому что почему Россия, не проиграв, должна добровольно отказаться от провокаций, гибридов, традиционного поведения?", – утверждает Подоляк.

"Триумф Путина не принесет миру мир"

Если Путин не потерпит сокрушительное поражение, политический режим в России не изменится, а военные преступники не понесут наказание, война обязательно вернется с возросшими аппетитами России. По словам Подоляка, попытки сохранить мировой порядок и установить "плохой мир" через, скажем прямо, триумфа Путина не принесут миру мир, но принесут и позор, и войну. Это касается любых форматов нового "распределения Европы", в том числе с зонтиком НАТО.

"Так зачем тогда предлагать желаемый для России сценарий замораживания вместо ускорения снабжения оружием? Не надо поощрять убийц ужасными индульгенциями…", – заявил советник ОП.

Напомним, в НАТО допустили, что Украина может вступить в Альянс при условии, если отдаст России часть своей территории.

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