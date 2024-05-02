"Не надо учитывать эмоциональную истерику": Подоляк о решении ЕС относительно военнообязанных украинцев за границей

Хорошо, что эта дискуссия сейчас идет в Европе.

Совершенно точно нужно общеевропейское решение по военнообязанным украинцам за рубежом. Рано или поздно Европейский Союз совместно с Украиной примет оптимальное.

Об этом сказал советник ОПУ Михаил Подоляк в эфире Delfi.

По его словам, это действительно несколько странный вид: страна истекает кровью, она воюет два года. В это время очень много молодых людей, которые в первые месяцы войны успели уехать из Украины, даже не поддерживают ее.

"Мы же не видели массовых протестов по поводу "дайте оружия", "Украина истекает кровью" и так далее. Сильная сторона Европы, что они из-за долгой дискуссии придут к правильным решениям", – говорит Подоляк.

По мнению советника, общеевропейское решение о том, как нужно действовать в отношении тех или иных молодых людей, уехавших из Украины, будет принято.

"И это, кстати, заставляет этих молодых людей сейчас задуматься о том, где они, что они и как они будут чувствовать себя уже завтра. Рано или поздно Европейский Союз совместно с Украиной примет оптимальное решение и здесь не нужно обращать внимание на эту эмоциональную истерику ", – резюмировал советник ОПУ.

Ранее стало известно, что будет с мужчинами, уклоняющимися от прохождения ВЛК.

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