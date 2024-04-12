Не надо завидовать: военный объяснил нюанс высоких зарплат в армии

Две трети средств, которые получают военнослужащие ВСУ вместе с боевыми, идут на поддержание боеспособности самого солдата.

Об этом рассказал майор НГУ и командир батальона "Свобода" Петр Кузик в эфире телеканала "Киев24".

По его словам, военнослужащие имеют значительные расходы из своих "высоких зарплат".

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"Две трети из них идет на экипировку, на починку автомобилей, на которых ездим, приведение в порядок формы, броников, оптики, в зависимости от специфики, кто чем занимается... Если остальное удается отправить семье — это уже счастье", – заметил он.

По словам майора Кузыка, вопрос финансирования в армии очень важен.

"На мой взгляд, финансирование бойца, чтобы привлечь мотивированного бойца, должно быть гораздо больше, но есть ли у государства [на это] средства", — рассуждает военный.

Напомним, недавно Кабинет министр утвердил доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих ВСУ, выполняющих боевые задания "на нуле".

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