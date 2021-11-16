У Зеленского подробно разъяснили, кто и как сможет получить тысячу гривен за COVID-вакцинацию

У Зеленского подробно разъяснили, кто и как сможет получить тысячу гривен за COVID-вакцинацию

На Банковой опровергли слухи, что деньги за вакцинацию от государства якобы получат не все.

Обещанную президентом Владимиром Зеленским одну тысячу гривен за вакцинацию против коронавируса получат все украинцы, которые уже привиты или сделают это в дальнейшем.

Об этом спикер президента Сергей Никифоров написал на своей странице в Facebook.

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"Ее (одну тысячу гривен — Ред.) получат все украинцы, прошедшие полный курс вакцинации. Одной дозой в случае "Джонсон&Джонсон" или двумя – во всех других. До 19 декабря и после", — пояснил пресс-секретарь Зеленского.

По его словам, сейчас прорабатывают механизм выделения этих средств, но это точно будутт не наличные деньги, а ваучер или сертификат на перечень товаров и услуг. Получить средства, как заверил спикер президента, смогут все вакцинированные украинцы, включая тех, у которых нет приложения "Дія".

"Это будет определенный ваучер, либо сертификат, либо депозит – называйте, как хотите – на перечень товаров и услуг. Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но обобщенно – это культура, путешествия и спорт. Поэтому есть и третий плюс от программы – поощрение культурного и спортивного развития украинцев", — добавил Никифоров.

Кроме того, он отметил, что название "тысяча за вакцинацию" умаляет важность и объем этой инициативы.

"На самом деле это масштабная (на несколько миллиардов гривен) программа по поддержке бизнеса. Просто деньги отдают косвенно, через потребителей. Таким образом власти, во-первых, демонстрируют благодарность людям, которые решили вакцинироваться, и поощряют тех, кто еще колеблется, а во-вторых, помогает именно тем предпринимателям, которые больше всего пострадали от карантинных ограничений", — подытожил Никифоров.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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