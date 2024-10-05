Не наши методы: нардеп от "Слуги народа" высказался о больших деньгах для добровольцев ВСУ

Народный депутат от "Слуги народа" Игорь Кривошеев считает, что заманивать добровольцев в украинскую армию большими деньгами неправильно. Мол, такие методы присущи государству-агрессору и они не годятся для Украины.

Такое мнение высказал член комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству в эфире телеканала "Киев24".

Он отметил, что в России считается нормой привлекать жителей "депрессивных" регионов большими выплатами за контракт с российской армией. Но это не наши методы.

"Украинцы действительно готовы воевать за свою землю и за свою идеологию, за право жить свободно, свободными людьми. Соответственно такая мотивация как деньги, она не сработает, даже если согласятся западные партнеры помогать этими деньгами, потому что это неправильная мотивация", — заявил Игорь. Кривошеев.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил новый Порядок назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) или инвалидности некоторых категорий лиц в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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