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Не нашли криминала: дело о ДТП с участием кортежа Зеленского закрыли

Не нашли криминала: дело о ДТП с участием кортежа Зеленского закрыли

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1784
Время на прочтение
1 мин
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Не нашли криминала: дело о ДТП с участием кортежа Зеленского закрыли

Дело с участием кортежа Зеленского сменили

ДТП произошло вечером 14 сентября 2022 года.

ДБР закрыло уголовное производство по ДТП, которое произошло с участием автомобиля президента 14 сентября 2022 года.

Об этом пишет "УП".

"При досудебном расследовании проведены необходимые следственные (розыскные) действия и судебные экспертизы, необходимые для установления всех обстоятельств происшествия, выводы которых проанализированы и по результатам 04.07.2023 принято решение о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения".

Пока никаких других деталей ДБР не раскрывает.

Напомним, Государственное бюро расследовало ДТП с участием авто с президентом Украины Владимиром Зеленским, которое произошло вечером 14 сентября.

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Дата публикации
Просмотры
1784
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