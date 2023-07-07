Не нашли криминала: дело о ДТП с участием кортежа Зеленского закрыли

ДБР закрыло уголовное производство по ДТП, которое произошло с участием автомобиля президента 14 сентября 2022 года.

Об этом пишет "УП".

"При досудебном расследовании проведены необходимые следственные (розыскные) действия и судебные экспертизы, необходимые для установления всех обстоятельств происшествия, выводы которых проанализированы и по результатам 04.07.2023 принято решение о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава уголовного правонарушения".

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Пока никаких других деталей ДБР не раскрывает.

Напомним, Государственное бюро расследовало ДТП с участием авто с президентом Украины Владимиром Зеленским, которое произошло вечером 14 сентября.

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