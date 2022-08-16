Не "наскребли" и десяти: Шойгу озвучил список "дружественных" к России стран

Министр обороны РФ обнародовал список "дружественных стран России". В список вошли менее десятка государств.

В России поделились с обществом перечнем "дружественных стран". Оказалось, что в РФ "дружественных стран" не так много.

"Друзей" РФ на Московской конференции по международной безопасности озвучил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, дружественные страны России это: Бурунди, Гвинейская Республика, Камерун, Мали, Судан, Уганда, Чад, Эфиопия, Южно-Африканская Республика.

"Мы ценим вашу поддержку и намерены наращивать сотрудничество по взаимовыгодным проектам", — заявил Шойгу.

Напомним, что в Москве состоялась Международная конференция по безопасности. Большую ее часть посвятили "спецоперации" в Украине.

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