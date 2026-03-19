- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 107
- Время на прочтение
- 1 мин
Не нажимать и не резать: украинцев предупредили о дронах-самоуничтожителях
РФ начала оснащать беспилотники системами самоуничтожения: Сергей Бескрестнов объяснил, что делать, если вы обнаружили такой вражеский дрон.
Эксперт по радиотехнологиям, советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов предупредил о появлении новых образцов вражеских беспилотников, оснащенных системой самоуничтожения.
Об этом «Флэш» написал в соцсетях.
«Кто встретит такой дрон. У него есть самоуничтожитель. Не нажимайте на переключатель, не перерезайте провода», — предупредил специалист, опубликовав фото нового опасного беспилотника.
При обнаружении такого предмета советуем немедленно отойти на безопасное расстояние и вызвать специалистов (ГПСУ, ВСУ или полицию).
Ранее Сергей «Флэш» объяснил, почему украинские системы РЭБ не всегда останавливают дроны «Молния».