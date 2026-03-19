ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
107
Время на прочтение
1 мин

Не нажимать и не резать: украинцев предупредили о дронах-самоуничтожителях

РФ начала оснащать беспилотники системами самоуничтожения: Сергей Бескрестнов объяснил, что делать, если вы обнаружили такой вражеский дрон.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Советник министра обороны Сергей Флеш предупредил о новой угрозе от вражеских БПЛА

Советник министра обороны Сергей Флеш предупредил о новой угрозе от вражеских БПЛА

Эксперт по радиотехнологиям, советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов предупредил о появлении новых образцов вражеских беспилотников, оснащенных системой самоуничтожения.

Об этом «Флэш» написал в соцсетях.

«Кто встретит такой дрон. У него есть самоуничтожитель. Не нажимайте на переключатель, не перерезайте провода», — предупредил специалист, опубликовав фото нового опасного беспилотника.

При обнаружении такого предмета советуем немедленно отойти на безопасное расстояние и вызвать специалистов (ГПСУ, ВСУ или полицию).

Ранее Сергей «Флэш» объяснил, почему украинские системы РЭБ не всегда останавливают дроны «Молния».

Дата публикации
Количество просмотров
107
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie