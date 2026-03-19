Не нажимать и не резать: украинцев предупредили о дронах-самоуничтожителях

Советник министра обороны Сергей Флеш предупредил о новой угрозе от вражеских БПЛА

Эксперт по радиотехнологиям, советник министра обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов предупредил о появлении новых образцов вражеских беспилотников, оснащенных системой самоуничтожения.

Об этом «Флэш» написал в соцсетях.

«Кто встретит такой дрон. У него есть самоуничтожитель. Не нажимайте на переключатель, не перерезайте провода», — предупредил специалист, опубликовав фото нового опасного беспилотника.

При обнаружении такого предмета советуем немедленно отойти на безопасное расстояние и вызвать специалистов (ГПСУ, ВСУ или полицию).

Ранее Сергей «Флэш» объяснил, почему украинские системы РЭБ не всегда останавливают дроны «Молния».