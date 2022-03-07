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Не назначайте себе самостоятельно антибиотики – в Минздраве напомнили правила употребления лекарства

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Не назначайте себе самостоятельно антибиотики – в Минздраве напомнили правила употребления лекарства

Associated Press

Не отменяйте лечение, которое получали до этого.

Минздрав никогда не предоставлял рекомендации к лечению с определенными препаратами для пациентов. И в мирное время мы точно этого не делали, но нынешние условия и кое-где усложненный доступ к медицинской помощи требуют от нас этого шага.

Об этом пишет Минздрав в Telegram-канале.

Кого относятся к указанным рекомендациям?

Только люди, которые не имеют доступа к квалифицированной медицинской помощи, не имеют возможности связаться с врачом или остаются без доступа к сотовой связи или Интернету.

Основные правила остаются неизменными:

  • Не назначайте себе самостоятельно антибиотики.
  • Не отменяйте лечение, которое получали до этого.
  • Людям, которые находятся в более безопасных регионах, советуем всегда консультироваться с врачом.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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