Не назначайте себе самостоятельно антибиотики – в Минздраве напомнили правила употребления лекарства

Не назначайте себе самостоятельно антибиотики – в Минздраве напомнили правила употребления лекарства

Не отменяйте лечение, которое получали до этого.

Минздрав никогда не предоставлял рекомендации к лечению с определенными препаратами для пациентов. И в мирное время мы точно этого не делали, но нынешние условия и кое-где усложненный доступ к медицинской помощи требуют от нас этого шага.

Об этом пишет Минздрав в Telegram-канале.

Кого относятся к указанным рекомендациям?

Только люди, которые не имеют доступа к квалифицированной медицинской помощи, не имеют возможности связаться с врачом или остаются без доступа к сотовой связи или Интернету.

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Основные правила остаются неизменными:

Не назначайте себе самостоятельно антибиотики.

Не отменяйте лечение, которое получали до этого.

Людям, которые находятся в более безопасных регионах, советуем всегда консультироваться с врачом.