"Не нравится, несите из дома": в Сети показали ужасы в палатах хирургии больницы Кривого Рога (видео)

"Не нравится, несите из дома": в Сети показали ужасы в палатах хирургии больницы Кривого Рога (видео)

В больнице "тысячка" пациенты жалуются на ужасные условия.

В Кривом Роге 2 горбольница, которую местные называют "тысячка", вновь оказалась в центре внимания. Не успел стихнуть скандал с подростком после ДТП, которого здесь отказались принимать, как Сеть взбудоражил очередной эпизод— пациенты хирургии показали условия пребывания в палатах отделения.

Видео ужасов криворожской больнице выложили в соцсети.

Пациенты хирургии, которые находились в больнице, акцентировали внимание на матрасах, на которых им доводится лежать. Они в ужасном состоянии — полностью в пятнах и дырах и местами сгнили от постоянной влаги.

"Матрасы вонючие. Пытались выразить свое возмущение врачам — нам нахамили, нагрубили. Сказали, что если не нравится, чтобы из дома приносили. Умывальник — не побриться не помыться", — прокомментировал видео автор.

Криворожане стали комментировать увиденное:

Да, я лежала в этой хирургии, очень неприятно было, когда увидела такие матрасы. И еще такие неудобные кровати, затекало все тело.

Такие видео нужно показывать на каждом избирательном участке во время местных выборов, чтобы люди видели кого они выбирают мэром города и каких депутатов избирают в городской совет. Может тогда хоть что-то изменится.

Ужасная обстановка в больнице в каждом отделении. Пришлось после ДТП попасть, шок двойной: и от пережитого, и от лечения. Нога на растяжке была, так не знали чем груз привязать, и в итоге из кусочков связали бинты, что они однажды просто оторвались. Хорошо нога на месте осталась. Это единичный эпизод двухмесячного ада. Отделение политравм.

Это вы еще не видели условия 3 горбольницы, стационара. К медперсоналу претензий не было.

Кошмар, три года назад меня туда тоже без сознания привезли. Проснулась, была накрыта шторой и на таком ужасном матрасе.

В Сети показали ужасы в палатах хирургии больницы Кривого Рога

Напомним, что в Департаменте здравоохранения Кривого Рога заявили о проведении служебной проверки факта неоказания помощи тяжело травмированному 17-летнему подростку после ДТП во 2-й горбольницы Кривого Рога.

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