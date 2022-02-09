Как передать показатели счетчиков: шесть способов для киевлян / pixabay.com

Не нужно никуда ходить: как передать показатели счетчиков – шесть простых способов для киевлян

Не нужно никуда ходить: как передать показатели счетчиков – шесть простых способов для киевлян

Каждый месяц киевляне должны передавать показатели счетчиков для оплаты коммунальных услуг. Сейчас это можно сделать, не выходя из дома. Как передать показатели счетчиков, если вы не хотите никуда ходить, читайте в материале ТСН.ua.

Напомним, что передавать показатели счетчиков жильцы киевских квартир должны с 5 до последнего числа текущего месяца. Просто и легко это можно сделать онлайн через Центр коммунального сервиса (ЦКС).

Существует шесть способов, как передать показатели счетчиков киевлянам, не выходя из дома:

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зарегистрировавшись в личном кабинете ЦКС;

ЦКС; позвонив в колл-центр по номеру (044) 247-40-40;

позвонив по резервным номерам (если ваш телефон по техническим причинам не переводится в фоновый режим): (044) 591-21-12, (044) 591-16-26, (044) 591-21-25, (044) 591- 16-41, (044) 591-21-28, (044) 591-21-15, (044) 591-16-24, (044) 591-16-21, (044) 591-56-02, ( 044) 591-16-29;

как передать показатели счетчиков с мобильного – позвонить по будням с 9.00 до 18.00 на бесплатную горячую линию (0 800 404-407);

через мобильное приложение "Коммуналка", которое доступно для загрузки через App Store и Google Play;

"Коммуналка", которое доступно для загрузки через App Store и Google Play; или дистанционно через ящик передачи показаний, расположенный при входе во все сервисные центры.

Следует запомнить: если в вашей квартире установлен бойлер, нужно дополнительно подавать показатели счетчика горячей воды ежемесячно, даже если они остаются неизменными. Это нужно для корректного начисления.

Как передать показатели счетчиков, используя личный кабинет ЦКС и мобильное приложение "Коммуналка"?

Как передать показатели счетчиков через личный кабинет ЦКС?

Инструкция в этом случае очень проста:

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авторизация в системе – для регистрации нужно ввести ФИО, электронную почту, номер телефона, придумать пароль, а для входа в систему (если вы уже ранее регистрировались) ввести номер телефона или электронную почту и пароль;

открыть свой адрес и прокрутить страницу до конца;

нажать "Ввести показатели счетчиков";

после их ввода нажмите “Отправить данные”.

Как передать показатели счетчиков через мобильное приложение "Коммуналка":

Как передать показатели счетчиков через приложение "Коммуналка"?