"Не нужно сразу занимать очереди": "Укрпочта" анонсировала продажу новой марки с российским кораблем

"Не нужно сразу занимать очереди": "Укрпочта" анонсировала продажу новой марки с российским кораблем

"Укрпочта" анонсировала продажу новой марки "Русский военный корабель… ВСЕ!". Тираж в 5 млн экземпляров будут продавать с 23 мая в более чем 1,5 тыс. отделениях.

Об этом сообщил руководитель "Укрпочты" Игорь Смелянский.

"Не нужно сразу занимать очереди, время продаж и все детали мы объявим заранее на наших страницах и на моем фейсбуке и Тelegram-канале вечером 22 мая", — отметил он.

В первую неделю 1 миллион марок будет направлен именно в отделения. На следующей неделе еще 1 миллион и так далее.

Лимит – 2 блока по 3 марки одному покупателю. Еще 1,5 миллиона марок будет продаваться на 5 интернет-площадках, в том числе международных.

Кроме марки с кораблем для заказа онлайн будут доступны футболки, свитшоты, магниты и конверты первого дня выпуска.

Напомним, в Киеве обустраивают клумбу, посвященную известной почтовой марке, указывающей на направление движения российского военного корабля.

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