"Не нужно туда идти умирать": боец Нацгвардии очертил перспективу уклонистам

Боец Нацгвардии Дмитрий Курилович с позывным "Дронго" отметил, что мужчины, уклоняющиеся от мобилизации под предлогом страха смерти, должны понимать, что угроза оккупации их дома может быть гораздо страшнее.

В обществе больше возникает вопрос об уклонистах и как не попасть под мобилизацию, однако страну должен защищать каждый. И это не значит, что за нее нужно умирать. Военные защищают свою родину не для того, чтобы погибнуть, а чтобы жить на своей земле после победы.

Об этом заявил боец Нацгвардии Дмитрий Курилович с позывным "Дронго" в новом выпуске проекта "Станция Краматорск", который делается совместно Центром противодействия дезинформации СНБО и агентством "Укринформ".

"Страну должен защищать каждый. Нет такого, что кто-то хочет идти воевать, а кто-то не хочет. Это твоя страна, ты здесь родился. Либо ты ее защищаешь, либо отказывайся от гражданства. Не должно быть уклонистов. Почему кто-то должен воевать за страну, а кто-то нет?.. Люди боятся умереть?.. А люди не боятся того, что придут сюда российские войска и начнут насиловать их жен, убивать детей?.." — сказал Дмитрий Курилович.

Он подчеркнул, что Украину должны защищать все.

"Не нужно туда идти умирать. За страну, за семью нужно жить. Для того, чтобы жить, нужно воевать и делать это хорошо. Война длится не два года, а почти 11-й год. Люди за эти годы должны были хоть чему-то научиться. Если не научились, пожалуйста, у нас много есть курсов, школ, где учат. Но Украину должны защищать все. Придут россияне, и уже тебя спрашивать не будут: ты пойдешь воевать уже за них против украинцев. Если нет, придется флаг сменить и место проживания", — объяснил Курилович.

Он также рассказал, что ему приходилось брать в плен ДНРовцев, которые рассказывали именно о том, что их заставили, "загнали" в армию.

"Рассказывают, что это война не их, а руководства. У них не было выбора... За ними идут отряды, которые не дают им отступать", — отметил Курилович.

Напомним, фронтмен группы "Тень солнца" и боец 130-го батальона 241-й бригады ВСУ рассказал о событиях на фронте и потребности в дронах.

Между тем стало известно, что ТЦК теперь не смогут направить новобранца-рекрута служить в другую воинскую часть, а только в то подразделение, которое ему выдало рекомендательное письмо.

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