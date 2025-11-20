"Не нужно впадать в отчаяние": политолог оценил мирный план Виткоффа-Дмитриева

Стив Виткофф / © Associated Press

На фоне внутриполитического напряжения и появления в печати информации о так называемом «мирном плане» Виткоффа-Дмитриева активизировался переговорный ажиотаж по завершению российско-украинской войны.

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко в Facebook.

Политолог проанализировал эти события, отмечая, что они не являются признаком неизбежного переломного момента.

План, который выгоден Кремлю

Владимир Фесенко скептически относится к обнародованному 19 ноября мирному плану Виткоффа-Дмитриева, который содержит 28 пунктов. Политолог считает, что этот документ является очередной попыткой навязать Киеву российские условия завершения войны.

«По сути это та самая „демилитаризация“ и „денацификация“ Украины, о чем постоянно заявляют в Кремле, а также легализация российской оккупации части украинской территории в якобы компромиссной форме», — заявил Фесенко, призывая не отчаиваться из-за его появления.

Он подчеркнул, что это не первая попытка навязать нам, по сути, российские условия завершения войны.

«О плане Виткоффа-Дмитриева не надо отчаиваться. Это не первый мирный план со стороны США. И это далеко не первая попытка российско-американской сладкой парочки навязать нам по сути российские условия завершения войны», — отметил Фесенко.

Отказ Киева и ожидания США

Фесенко подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться со специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом в Турции для обсуждения этого плана, представив свой, согласованный с европейскими партнерами. Политолог расшифровал дипломатический намек Зеленского о готовности к миру только в координации с партнерами.

«Если перевести это на обычный, а не дипломатический язык, то Украина готова к мирным переговорам, в которых будут принимать во внимание его интересы, а также позицию европейских партнеров, а не слепо выполнять псевдомирный план, который разрабатывался без участия нашей страны», — отметил политолог.

Эксперт предполагает, что «план» является не окончательным документом, а скорее «проектом (draft), предметом для дальнейших переговоров и с Украиной и с Россией», а его цель — реанимировать процесс.

«Неизбежное давление» и тактика переговоров

Фесенко прогнозирует, что Белый дом, вероятно, стремится прекратить войну к Рождеству и поэтому давление на Украину будет усиливаться.

«И в этом контексте действительно нужно понимать, что будет неизбежное давление на нас. Учитывая нашу военную и внутриполитическую ситуацию, от нас будут требовать больше уступок, чем от россиян», — предостерег политолог.

Он призвал Киев «тщательно продумать гибкую тактику переговоров с американцами», настаивая на прекращении боевых действий как минимум воздушной войны на время переговоров.

«К сожалению, Белый дом в очередной раз повторяет свои тактические ошибки в переговорной игре с россиянами. Они думают, что уступки Кремлю будут путём к миру, а результат будет прямо противоположным», — подытожил Фесенко.

Политолог считает гораздо более интригующим, чем сам «мирный план», визит в Киев чиновников Пентагона — секретаря армии Дэна Дрисколла и генерала Рэнди Джорджа. Фесенко отмечает, что Дрисколл является другом вице-президента США Джей Ди Венса, претендующего на роль одного из главных переговорщиков, свидетельствующего о «конкуренции между разными переговорными позициями» в администрации США.

Кроме того, он указывает, что визит имеет более широкую военную и технологическую цель.

«Некоторые СМИ сообщают, что этот визит связан также с тем, что США и Украина работают над заключением крупного соглашения об обмене технологиями беспилотников и автономных систем вооружения», — отмечает Фесенко.

Почему не будет прорыва

Несмотря на активизацию переговорного процесса, Владимир Фесенко не ожидает в ближайшее время ни одного прорыва в мирных переговорах из-за позиции России.

«Во-первых, Россия сейчас не заинтересована в прекращении войны… Как силовой аргумент на будущих переговорах им нужен хотя бы Покровск», — пояснил эксперт.

По словам политолога, вторая причина — внутренняя политика. Добавляет, в Кремле внимательно следят за развитием в Украине конфликтных процессов, и очень заинтересованы в возникновении в Украине острого политического кризиса, который ослабил бы нас изнутри.

«Пока не произойдет хотя бы относительной стабилизации ситуации на фронте и во внутриполитических процессах в Украине, вряд ли стоит ожидать продуктивных (для нас!) мирных переговоров», — резюмировал политолог.

Напомним, накануне журналисты Axios опубликовали материал, в котором утверждали, что США тайно согласовывают с Россией новый план завершения войны в Украине.

Впоследствии администрация Дональда Трампа подготовила широкий мирный план из 28 пунктов, что выдвигает жесткие требования к Украине. Этот документ предусматривает, что Киев должен согласиться с значительными территориальными уступками в пользу России.

Кроме того, план призывает отказаться от инициативы по введению миротворческого контингента, который мог бы предотвратить будущую российскую агрессию. Среди ключевых требований также фигурирует отсрочка вступления Украины в НАТО на срок, по крайней мере, несколько лет.

Ранее Марк Рубио заявил, что окончание «сложной и смертоносной войны в Украине» требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями.