Чтобы отдать голос на референдуме паспорта не нужно. Участие в голосовании могут принять не только жители области с паспортом ЛНР, но и люди с украинским документом или временным удостоверением, выданным в связи с потерей документов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Сколько этих удостоверений выдадут в Луганской области за эти дни — непонятно. Только местным жителям или каким-то бурятам тоже — тоже", — отметил Гайдай.

Кроме того, проголосовать можно не по месту регистрации. Впрочем, для этого открепительного талона не нужно. Желающих приобщиться к "референдуму" непосредственно на месте внесут в дополнительные списки.

"Количество участников этой "карусели" неограничено. Результат подсчитают", — добавил руководитель ОВА.

Напомним, в "ЛДНР" заявили, что готовы провести свои "рефередумы" с 23 по 27 сентября этого года. Во время обращения 21 сентября диктатор Владимир Путин сказал, что поддерживает проведение псевдореферендумов. Он заявил, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".

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