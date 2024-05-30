Не обновили свои данные: будут ли штрафовать военнообязанных женщин

Мобилизация женщин производится только по их личному согласию.

Военнообязанных женщин также будут штрафовать, если они не обновят свои данные в течение 60 дней — с момента вступления в силу закона о мобилизации. Сумма штрафа от 17 до 25,5 тыс. грн.

Об этом заявил руководитель Кременчугского районного ТЦК Мирослав Волков в интервью Telegraf.

"Их также могут штрафовать за нарушение правил военного учета, если они своевременно не обновят свои учетные данные. Женщины определенных специальностей, а это преимущественно медики, в возрасте от 18 до 60 лет должны стать на военный учет и получить военно-учетный документ", — подчеркнул Волков.

Представитель ТЦК заверил, что сейчас в Украине мобилизуют женщин только тогда, когда они выразили желание.

"В период обязательного уточнения учетных данных, который длится до 16 июля, на медицинское освидетельствование вообще не направляются те военнообязанные, которые имеют право на отсрочку от призыва, старше 55 лет, забронированные и женщины, имеющие действительный военно-учетный документ", — сказал Волков.

Военнообязанным женщинам, не имеющим действительного военно-учетного документа или впервые его получающих, следует пройти военно-врачебную комиссию.

Напомним, на военный учет нужно стать женщинам, которые окончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования, получили медицинскую или фармацевтическую специальность и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

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