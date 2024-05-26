Не обновили учетные данные в течение 60 дней: адвокат сказал, что ждет военнообязанных

По словам юриста, если нарушение будет совершено повторно в течение года, тогда штраф будет составлять 25 500 гривен.

Если военнообязанные не будут состоять на учете или вовремя не обновят личные данные, то им грозит штраф 17 тысяч гривен.

Об этом военный адвокат Сергей Дубок рассказал в интервью "Общественному".

В течение 60 дней лицо должно обновить учетные данные. В случае отсутствия таких действий представители ТЦК могут вручить повестку для их обновления.

По словам военного адвоката, если громамдяне призывного возраста не прибывают в ТЦК после получения повестки для обновления данных, это квалифицируется как нарушение правил военного учета.

"Составляется админпротокол об административном нарушении. Согласно Законам Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О воинской обязанности и военной службе" граждане, уклоняющиеся от призыва по мобилизации, от военного учета, несут административную и уголовную ответственность согласно законодательству. Ответственность зависит от совершенного правонарушения", — сказал специалист.

Если военнообязанный уклоняется от получения повестки для подтверждения данных, его ожидает штраф от 17 000 до 25 500 гривен.

"Для юридических лиц, должностных и должностных лиц органов власти, предприятий, учреждений, организаций в особый период (в том числе военное состояние) размер такого штрафа составляет от 34 000 до 59 500 грн. Штраф может быть наложен за уклонение от мобилизации в течение трех месяцев с момента выявление нарушения, но не позднее года с момента совершения", — объяснил эксперт.

Имеет ли военнообязанное право на отсрочку, если прошел ВЛК и был признан годным к службе?

Если лицо получило "боевую повестку", однако так и не явился в ТЦК без уважительной причины, то его ждет уголовная ответственность, из-за чего ему грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

"Штрафы теперь могут выписывать заочно, без необходимости составлять протокол в ТЦК в присутствии военнообязанного, если лицу сообщили о необходимости явки должным образом и она проигнорировала вызов без уважительной причины. За неявку в ТЦК за повесткой представители ТЦК будут обращаться в полицию с требованием доставить военнообязанных". связанного", — добавили в публикации.

В каком случае могут временно приостановить действие водительских прав?

Если правоохранители не могут разыскать военнообязанного, ему пришлют сообщение с ТЦК заказным письмом. Если почта не может вручить такое письмо под расписку или лицо отказывается, требование возвращается в ТЦК с соответствующей отметкой. Уже после этого в течение 10 дней представители ТЦК могут обратиться в суд с просьбой временно приостановить водительские права.

"От себя рекомендую внимательно читать все требования нормативно-правовых актов, следить за изменениями в законодательстве и при необходимости обращаться за помощью к военным адвокатам, юристам, другим компетентным лицам, поскольку на практике возникает немало нюансов и спорных моментов в толковании отдельных предписаний законодательства", — отметил Дубок.

Напомним, ранее адвокат объяснил, кого не отправляют в ВЛК во время мобилизации в Украине.

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