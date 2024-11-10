Не обновили военные данные: возможна ли еще отсрочка от мобилизации

Военнообязанные, не обновившие данные в установленный срок, могут сделать это позже для получения отсрочки

Этой весной вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому всем мужчинам было приказано обновить свои данные до 16 июля.

Адвокат Марина Бекало разъяснила, как военнообязанные, не обновившие данные в установленный срок, могут сделать это позже для получения отсрочки.

Бекало пояснила, что обновление военно-учетных данных возможно через мобильное приложение "Резерв+" или непосредственно в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), где рассматриваются заявления на отсрочку. Она также отметила, что военно-медицинская комиссия не имеет полномочий рассматривать такие заявления, поскольку у ТЦК нет на это оснований.

"Однако, ТЦК и СП как показывает практика, не соблюдает это правило. И начинаются "качели" пока не пройдете ВЛК мы не рассмотрим заявление и т.д. И процесс затягивается", — добавляет адвокат.

По рекомендациям специалиста мужчины, желающие получить отсрочку от мобилизации, должны придерживаться следующего алгоритма действий: сначала обновить свои личные данные и пройти Военно-врачебную комиссию (ВЛК). Адвокат подчеркнула, что быстрое внесение изменений в персональные данные и прохождение ВЛК значительно способствует ускорению процесса получения отсрочки и включению информации в базу "Оберег".

Марина Бекало также отметила важность надлежащей регистрации заявления на отсрочку со всеми необходимыми документами в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), что является ключевым для успешного рассмотрения отсрочки.

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"А уже дальше, в какой последовательности будет пройдена ВЛК и рассмотрено заявление на отсрочку, глобально не имеет особого значения", — отметила Бекало.

Напомним, что в "Резерв+" начался бета-тест онлайн-отсрочок. Первыми отсрочку получат студенты и аспиранты.