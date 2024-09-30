Не обновившие данные находятся в розыске полиции – Ивано-Франковский ТЦК

Сотрудники ТЦК ежедневно выявляют военнообязанных, которые не обновили данные, во время мер по оповещению и передают полиции.

Военнообязанные украинцы, не обновившие свои военно-учетные данные или не имеющие военно-учетных документов, являются нарушителями учета и находятся в розыске полиции.

Об этом временный исполняющий обязанности заместителя начальника Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Андрей Мороз сказал в интервью "Захидному курьеру".

Как ТЦК выявляют нарушителей военного учета?

Мороз отметил, что те, кто не обновил свои военно-учетные данные, автоматически стали нарушителями военного учета, им грозит административная ответственность.

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"Эти граждане находятся в розыске полиции. Наши сотрудники каждый день их выявляют во время мер по оповещению и передают полиции", – отметил представитель ТЦК.

Он добавил, что нарушителями учета являются и те военнообязанные, у которых нет надлежащих военно-учетных документов. Есть также категория граждан, имеющих право на отсрочку, но по каким-либо причинам не обновивших данные.

"Те, у кого военно-учетные документы неустановленного образца — также нарушители. Таких людей много. Все они находятся в розыске и ежедневно выявляются нашими работниками. Мы передаем их представителям полиции, их привлекают к админответственности", — рассказал Мороз.

Затем в ТЦК актуализируют все данные военнообязанного. Если он подлежит мобилизации, то автоматически проходит военно-врачебную комиссию.

"Если состояние здоровья человека позволяет ему проходить военную службу и он не имеет права на отсрочку, то для него сразу определяется учебный центр и в дальнейшем подразделение, где он будет нести службу", – объяснил представитель ТЦК.

Он отметил, что закон о мобилизации и постановление правительства №560 от 16 мая несколько упростили работу ТЦК.

"Самое полезное новшество — это, конечно, обновление военно-учетных данных. Теперь у нас нсть актуальные данные о военнообязанных, их месте регистрации, номере телефона. Ведь многие зарегистрированы были по одному адресу, а проживали по другому. Таким образом мы не могли вручить этим военнообязанным повестки, потому что не знали их местонахождение", – рассказал Мороз.

Изменения в законодательстве позволяют военкоматам собрать актуальные данные о военнообязанных и внести их в систему "Обериг".

"Теперь мы понимаем, где человек живет, как с ним можно связаться, где он работает", – отметил в. и. о. заместителя начальника Ивано-Франковского ТЦК.

К слову, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об изменениях в законодательстве по мобилизации, в частности, о проверке военно-учетных документов.

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