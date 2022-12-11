Не обновляли с 2006 года: новый закон Украины "О медиа" прошел первое чтение

Новый закон Украины "О медиа" прошел первое чтение. По словам его авторов, профильный действующий закон – морально и технологически устаревший.

Ко второму чтению в нем учли все замечания европейских специалистов. На следующей неделе профильный комитет и депутаты в целом должны сделать еще один важный шаг к европейскому будущему Украины. И это произойдет только при условии единства политических сил. Медийщики уже призвали депутатов покинуть свои политические амбиции и проголосовать закон во втором чтении. Ведь украинские СМИ нуждаются в европейской последовательной, комплексной правовой базе.

В новом – должны появиться такие понятия, как онлайн-медиа, ютуб, соцсети. Как их будут регулировать, в частности во время военной агрессии, а также как действовать с теми медиа, которые стали коллаборантами, говорится в сюжете ТСН.

Профильный закон о медиа – не обновлялся с 2006 года. Многие современные понятия, такие как онлайн-медиа – существуют в нашей жизни, но не в устаревшем законодательстве. Хотя о его необходимости давно требует медиа-индустрия, впрочем, не все депутаты готовы голосовать за этот закон.

По словам Вячеслава Миенко, члена правления "1+1 МЕДИА", в Украине продолжаются манипулятивные заявления и попытки блокировать процесс принятия этого закона со стороны отдельных фракций, в частности, "Батькивщины", "Европейская солидарность" и "Голос".

"Чрезмерная политизация законопроекта может замедлить вступление Украины в ЕС. После предоставления Украине кандидатства на вхождение в ЕС, государство должно выполнить одну из ключевых рекомендаций Брюсселя, а именно – принять комплексный закон о медиа, как адаптацию к европейским нормам. Например, саморегулирование и со- регулирование. Между регулятором – Нацсоветом – и медиа", — подчеркнул он.

Как рассказал член правления Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, медиа-юрист Александр Бурмагин, когда медиа вместе с регулятором нарабатывают определенные правила игры, кодексы вещания, и это будет нарабатываться вместе, не парламентариями, а самой индустрией вместе с регулятором, и потом когда его будет проголосован и принят в соответствии с процедурами этого органа сорегулирования его должен завизировать Нацсовет. И он вступает в силу. И это такие правила игры, легализованные.

Он подчеркнул, что законопроект регулирует не только чисто отраслевые вопросы. Впервые в нем появились ограничения, связанные с вооруженной агрессией и деятельностью медиа-коллаборантов.

"Во время периода агрессии есть информация, которую нельзя распространять. Например, нельзя прославлять органы военные и армию страны-агрессора. Закон дает четкое понимание, если компания и ее основатели и ее руководители были коллаборантами, то Нацсовет до выяснения окончательного или было совершено преступление или нет не продолжает, временно приостанавливает лицензию. Закон определяет уполномоченный госорган — Нацсовет, который может вести переговоры с онлайн-медиа и платформами, то есть соцсетями и ютуб. Этого в действующем законе нет", — пояснила исполнительный директор Национальной ассоциации медиа Екатерина Мясникова.

Александр Бурмагин также указал на то, что Нацсовет не будет регулировать блоггеров, аккаунты физлиц, этого нет, но он сможет коммуникировать с Twitter, Facebook и т.д. по поводу избирательных процессов, чтобы там была маркирована политическая реклама. Это ведь могут быть вопросы нацбезопасности.

"Призываем парламентские фракции и группы прекратить попытки изменить или разрушить сбалансированное регулирование медийного рынка, ответственно отнестись к выполнению международных обязательств, стоящих перед Украиной, и обеспечить принятие законопроекта "О медиа" во втором чтении и в целом без существенных изменений редакции законопроекта с 6 декабря 2022 года, которая была рекомендована Комитетом по гуманитарной и информационной политике".

Напомним, Группа 1+1 media обращается в Верховную Раду Украины и парламентские фракции с просьбой завершить реформирование законодательства в сфере медиа и принять новый Закон Украины "О медиа".

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