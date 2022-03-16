"Не искушайтесь что-то советовать, поучать, сетовать": митрополит Эпифаний призвал не осуждать выехавших за границу

Глава ПЦУ отметил, что нельзя позволить врагу посеять в душах зерна раздора, заблуждения и ненависти.

Сегодня так важно украинскому народу не падать духом, не отчаиваться, не озлобиться, не дать врагу посеять в наших душах зерно раздора, заблуждения и ненависти, сказал Эпифаний в обращении к украинскому народу.

"Очень важно, несмотря ни на что, оставаться человечными по отношению друг к другу – кто угодно на фронте или в тылу, остался в Украине или пытается спастись за ее пределами, продолжает работать или остался дома. Не осуждайте безосновательно, ведь у каждого человека свои обстоятельства и причины, и каждый делает свой выбор в зависимости от того, как ему подсказывает совесть и сердце. И Судья каждому – Бог", – добавил он.

По его словам, украинцы вынуждены нести несправедливое бремя войны и делают все от себя зависящее, чтобы уберечь ценный дар Божий – жизнь – свою и своих родных, родителей, детей. И делают это тем способом, который именно для них наиболее приемлем.

"Не искушайтесь что-то советовать, поучать, сетовать или осуждать других, каждый будет отвечать перед Богом за себя! Многие сейчас дискутируют, как правильнее: остаться в Украине или уехать за границу? Для каждого правильным будет то решение, которое он сознательно и взвешенно примет сам: где и как он сможет больше с Божьей помощью послужить людям, своей Родине, где и как сможет уберечь жизнь своих родных, детей, будет ли оправдан риск... Невыносимой является жизнь под обстрелами, но нелегка и судьба беженцев", — подчеркнул Эпифаний.

Он также отметил, что в Священном Писании на примере земной семьи нашего Спасителя изображены скитания вынужденных переселенцев: Пречистая Дева Мария и Иосиф Обручник были вынуждены с Младенцем Иисусом бежать от царя Ирода в Египет, чтобы выжить. То есть, они тоже были беженцами – без устоявшейся, упорядоченной жизни, без собственного дома и нуждались в помощи от других людей.

"Так же поступают сейчас и многие наши соотечественники, поэтому стоит ли осуждать это? Верим, что мы обязательно победим. Побеждаем зло и творим добро — и начинаем с себя! Освободите место в своем сердце от безразличия, зависти, обиды на других и заполните его добром, состраданием, помощью, служением ближним.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко встретился с главой ПЦУ митрополитом Эпифанием и получил от него символический подарок – икону Архистратига Михаила, покровителя Киева, чье изображение есть и на гербе столицы.

Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.