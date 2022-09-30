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"Не обращаем внимание на тех, кому нужно пить таблетки": Андрей Ермак отреагировал на речь Путина

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"Не обращаем внимание на тех, кому нужно пить таблетки": Андрей Ермак отреагировал на речь Путина

Фото: Офис президента Украины

В Офисе президента прокомментировали речь Путина о присоединении оккупированных территорий Украины.

Сегодня в России проходит шабаш по присоединению оккупированных территорий Украины. Диктатор Путин выступил перед собравшимися с мягко говоря странной речью. Он предложил Украине сдаться и заявил, что США оккупировали Германию.

На выступление Путина уже отреагировали в Офисе президента.

"Мы работаем дальше и освобождаем украинские территории. Но не обращаем внимание на тех, кому пора пить таблетки. Армия работает, Украина — единственная. Только вперед", — написал Ермак.

Напомним, президент России Владимир Путин призвал Украину "немедленно прекратить огонь" и сесть за стол переговоров.

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