Не обращают внимание на потери: на Бахмутском направлении оккупанты бессмысленно заслали 3 разведгруппы, а ВСУ их уничтожили

Они пытались разведать вблизи Бахмутского, Бахмута и Яковлевки.

Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмут, Часов Яр, Соледарь, Зайцево, Яковлевка, Белогоровка и Бахмутское. Задействовал авиацию неподалеку от Бахмута, Яковлевки и Зайцева.

"Враг продолжает ведение разведки, не жалея личного состава. Разведывательные группы противника были обнаружены и обезврежены в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут и Яковлевка. Противник пытался вести штурмовые действия неподалеку Бахмута, Зайцева, Яковлевки и Вершины, успеха не имел, понес потери и отошел", - говорится в сообщении.

Напомним, что взрывы прогремели в Новой Каховке и в оккупированном Херсоне, в районе Антоновского моста.

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