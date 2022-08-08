Не обращают внимание на потери: на Бахмутском направлении оккупанты бессмысленно заслали 3 разведгруппы, а ВСУ их уничтожили

На Бахмутском направлении ВСУ ликвидировали 3 вражеских разведгруппы.
Они пытались разведать вблизи Бахмутского, Бахмута и Яковлевки.
Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Бахмут, Часов Яр, Соледарь, Зайцево, Яковлевка, Белогоровка и Бахмутское. Задействовал авиацию неподалеку от Бахмута, Яковлевки и Зайцева.
"Враг продолжает ведение разведки, не жалея личного состава. Разведывательные группы противника были обнаружены и обезврежены в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут и Яковлевка. Противник пытался вести штурмовые действия неподалеку Бахмута, Зайцева, Яковлевки и Вершины, успеха не имел, понес потери и отошел", - говорится в сообщении.
Напомним, что взрывы прогремели в Новой Каховке и в оккупированном Херсоне, в районе Антоновского моста.
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