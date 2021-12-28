Не декольте единым: в Сети обсуждают откровенные фото спутницы уже экс-замминистра образования, которая произвела фурор платьем во Львове

Не декольте единым: в Сети обсуждают откровенные фото спутницы уже экс-замминистра образования, которая произвела фурор платьем во Львове

Молодая женщина любит откровенные наряды и позирует в нижнем белье.

В Сети не утихают обсуждение полуголого платья 27-летней юристки из Киева Кристины Тишкун, сопровождавшей на деловой встрече в городском совете Львова тогда еще заместителя министра образования и науки Игоря Гарбарука.

После скандала с "полуголым" платьем на официальной встрече во Львове спутницы заместителя министра образования и науки, в Сети выложили фотографии со страницы виновницы скандала 27-летней Кристины Тишкун в соцсети, которые успели скопировать до того, как женщина после шквала хейта закрыла доступ. На фото она позирует в откровенных платьях, юбках и топах.

Судя по фото, молодая женщина любит откровенные и сексуальные образы.

Ранее пользователи Сети после появления фотографии с официального мероприятия обсудили откровенное платье молодой женщины на официальном приеме в горсовете.

В группе "Х* Львов" в фейсбук одними из первых выложили фотографию со скандальным платьем.

"Когда на твою вечеринку наконец-то пришла какая-то девушка, и вы с пацанами пытаетесь вести себя адекватно", — подписали фото админы группы.

Подписчики группы не удержались и принялись комментировать увиденное на фото:

У них такой вид, вроде бы их на горячем поймали, и каждый надел что было поближе.

Ну чего вас всех зацепила эта барышня? Красивая девушка, красивое платье, красивая фигура. Хуже было бы баба-гром натянула такое платье. А так есть, что показать.

Либо лифчик надень, либо крестик сними.

А девушка вообще понимала, куда идет, ее предупредили?

Здесь возникает только один вопрос: "А что так можно было?" Креативная девушка.

Красивая фигура, лицо, рост. Правда, не учла, что приехала в святой и божий Львов. В конце концов, она ведь не в церковь так пришла. Никого этим нарядом не обидела. Почему столько хейта?

Журналист BIHUS.info Александр Курбатов назвал платье женщины "новой униформой" Министерства образования.

В Сети многие комментарии касаются не только декольте на платье, но и наличия крестика на груди юриста.

"Я без комментариев, просто для педагогов... замминистра образования Игорь и... девочка с крестиком", — прокомментировал фото с официальной встречи пользователь фейсбука Сергей Тимощук.

Известный блоггер из Львова даже создал новый логотип Министерства образования и науки Украины.