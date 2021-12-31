Не оказал помощь: в Запорожье родители обвиняют врача в смерти 2-летнего ребенка

В полицию на действия врача пожаловалась мама умершего ребенка.
В Запорожье в одном из медучреждений города скончался 2-летний ребенок. Мама мальчика обвиняет в его смерти лечащего его врача.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.
"30 декабря около 21-часа на линию 102 из приемного отделения областной детской больницы позвонила по телефону женщина и сообщила, что ее 2-летний ребенок скончался по вине врача, который не предоставил соответствующую помощь. Пациент находился на лечении с 24 декабря в связи с сердечно-сосудистым заболеванием", — сообщила представитель полиции Запорожской области Елена Лебединская.
По факту смерти ребенка открыто уголовное производство за невыполнение медработником своих профессиональных обязанностей, что повлекло за собой тяжелые последствия для больного.
В рамках досудебного расследования назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, что в Кривом Роге от алкогольной интоксикации умер 5-месячный младенец. Родителей обвинили в упущении за ребенком.
Читайте также:
- Бил по голове и бросал об пол: отец жестоко наказал трехмесячного сына, который раздражал его своим плачем
- Угрожал запихать в рот гранату и душил: под Запорожьем посетитель кафе запугал девушку, а полиция "закрыла глаза" (видео)
- "Буду наглеть": финалистка "Мисс Украина" похвасталась в Сети своим вождением авто в Харькове и попала в скандал (видео)
-