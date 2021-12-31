Не оказал помощь: в Запорожье родители обвиняют врача в смерти 2-летнего ребенка

Не оказал помощь: в Запорожье родители обвиняют врача в смерти 2-летнего ребенка

В полицию на действия врача пожаловалась мама умершего ребенка.

В Запорожье в одном из медучреждений города скончался 2-летний ребенок. Мама мальчика обвиняет в его смерти лечащего его врача.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

"30 декабря около 21-часа на линию 102 из приемного отделения областной детской больницы позвонила по телефону женщина и сообщила, что ее 2-летний ребенок скончался по вине врача, который не предоставил соответствующую помощь. Пациент находился на лечении с 24 декабря в связи с сердечно-сосудистым заболеванием", — сообщила представитель полиции Запорожской области Елена Лебединская.

По факту смерти ребенка открыто уголовное производство за невыполнение медработником своих профессиональных обязанностей, что повлекло за собой тяжелые последствия для больного.

В рамках досудебного расследования назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что в Кривом Роге от алкогольной интоксикации умер 5-месячный младенец. Родителей обвинили в упущении за ребенком.

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