"Не оплачивайте товар, если...": полицейские предупредили о новой схеме аферистов по краже денег

Потерпевшие теряют все свои сбережения с банковских карт.

Все больше украинцев получают фейковые ссылки, из-за которых исчезают деньги на карточках. Некоторые случаи касаются новой мошеннической схемы кражи средств с помощью фейковых ссылок на оплату товаров и услуг.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Тернопольской области.

По информации правоохранителей, жительница Тернопольской области потеряла свои средства, заполнив форму об оплате товара.

"Ей в мессенджер направили ссылку на оплату товара, она заполнила форму на сайте и вместо договоренной суммы со счета исчезли все средства", – сообщили полицейские.

Обычно мошенники, "работающие" по этой схеме, предлагают покупателям "безопасный способ" оплаты. Такие способы действительно существуют на популярных маркетплейсах. Технология оплаты устроена так, чтобы покупатель оплатил заказ, но средства попали к продавцу только после получения товара.

"Именно на этой услуге и спекулируют аферисты. Они присылают покупателю фейковые ссылки на оплату или фейковые расчеты за товар", — отметили в полиции.

Там предупредили, что администраторы фейковых сайтов-копий настоящих используют психологические приемы, чтобы вызвать у жертвы доверие и убедить в безопасности предложенного способа оплаты.

Полицейские перечислили признаки сайта-обманщика. Итак, не оплачивайте товар, если:

ссылка, которую вы получили, была отправлена в личном сообщении в стороннем мессенджере (все подлинные ссылки на оплату размещаются на официальном сайте маркетплейса);

поступило предупреждение якобы о сбое в доставке и от покупателя требуют ввести дополнительные данные;

на стороннем сайте требуют ввести данные для авторизации (в том числе номер карты, срок ее действия, CVV-код с обратной стороны карты и т.п.).

Между тем, на Днепропетровщине поймали аферистов, имевших сеть мошеннических колл-центров. Сотрудники звонили по телефону европейцам и представлялись специалистами службы безопасности банков или правоохранителями. Так пострадавшие теряли деньги.

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