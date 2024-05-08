Не осенью: в Нидерландах назвали сроки поставок F-16 в Украину

Первые поставки истребителей F-16 в Украину начнутся уже этим летом.

Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью LRT.

"С лета этого года мы готовы предоставить реальный потенциал, начиная с датских F-16, а затем нидерландских F-16. Разумеется, украинская сторона также должна быть готова к этому: должна быть создана соответствующая инфраструктура и возможности для технического обслуживания, начиная с запасных частей и заканчивая боеприпасами", – заявила она.

Кайса Оллонгрен добавила, что коалиция очень усердно работает над поставками истребителей в Украину.

"Я очень надеюсь, что с лета этого года мы сможем поставить системы ПВО в некоторых частях", – отметила министр.

Напомним, ранее в Воздушных Силах ответили, когда первые F-16 появятся в Украине.

Читайте также: