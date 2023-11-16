"Не очманілі? Тогда упоротые": Фарион продолжает "языковые войны" – что нового наговорила

Фарион продолжает стоять на своем, мол, люди, которые не говорят на украинском языке, не являются украинцами.

Бывшая нардепка и языковед Ирина Фарион, даже после увольнения из Львовской политехники и открытого производства СБУ, никак не угомонится и продолжает так называемый "языковой скандал".

В своем youtube-канале она сделала ряд новых скандальных заявлений.

Фарион заявила, что об открытии против нее уголовного производства узнала из СМИ. Языковед заверила, что уголовные производства "не выбьют ее из своего жизненного пути". Она до сих пор считает, что ее преследуют "за защиту украинского языка".

Комментируя инкриминируемые ей статьи Уголовного кодекса, экс-нардепка заявила, что они написаны неграмотно.

В частности, комментируя пункт о разжигании национальной розни, Фарион вспомнила, что раньше ее уже в этом обвиняли: "Как видите, я разжигаю и разжигаю уже 20 лет, а эта вражда остается".

Фарион пожаловалась, что из ее громкого интервью телеведущей Янине Соколовой, собственно из которого и начался скандал, были сделаны нарезки и показаны "как вырванные цитаты". По мнению экс-нардепки, из этих нарезок были сделаны "ложные выводы".

Она зацитировала свой ответ на вопросы в интервью: "Нет русскоязычного населения, есть украинцы, есть к*цапы, есть болото", отметив, что "это не ее проблема, а проблема тех людей, которые не могут определиться, кем они являются".

Что касается своих скандальных высказываний об "Азове", Фарион заверила, что не называла украинскую армию "сбродом".

"Если вы не говорите на украинском языке, то вы не украинцы. Так вы принадлежите к другому этносу. Поэтому я всегда настаивала, что в паспорте должна быть графа "национальность"... Вместо того, чтобы признать свою неадекватность, вы обращаетесь к СБУ, – продолжает стоять на своем Фарионе.

Также она прокомментировала свои слова об "очманілих" украинцах.

"Не нравится кому-то слово "очманілі", хорошо, я помогу. Московский ответчик — "упоротые". Ну это же "очманіння" — жить 32 года в Украине и не говорить на украинском языке", — заявила экс-нардепка.

"Где здесь честь? Человек не выучил язык земли, хлеб которой ест", — добавила Фарион, комментируя инкриминируемую ей статью об оскорблении чести и достоинства.

Скандал с Ириной Фарион: с чего все началось

Напомним, Ирина Фарион обвинила военных, в том числе бойцов "Азова", из-за того, что они общаются на русском языке.

Также филолог обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову с требованием "принять меры по хамскому поведению" командиров "Азова".

Кроме того, Фарион опубликовала письмо от студента из оккупированного Севастополя Максима Глебова, в котором он написал, что ждет ВСУ в родном Крыму. После этого к Максиму наведалась ФСБ и заставила извиниться на камеру.

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