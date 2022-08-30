"Не осталось еды и воды, и 7 роту всю расх**рили": ВСУ взяли в кольцо оккупантов на Харьковщине (перехват)

Российские оккупанты попали в окружение ВСУ на одном из участков Харьковской области.

Поэтому они оказались без поставок, а их собратьев на позициях рядом, ВСУ просто уничтожили.

Об этом свидетельствует разговор 2-х оккупантов, который перехватило ГУР Минобороны.

Один из оккупантов звонит другому и спрашивает, как у того дела. Последний говорит, что они оцеплены ВСУ со всех сторон.

У нас ничего не осталось: ни еды, ни воды. Связи тоже нет. П**дец, такие дела. Они вокруг нас стоят. 7-му роту вообще расх**рили. Комбат сбежал", — рассказал оккупант.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины считают, что решение президента РФ Владимира Путина увеличить численность войск не поможет добиться успехов в войне.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.