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Не осталось ни одной бригады российской морской пехоты, не понесшей потери в Украине — аналитики CIT

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Не осталось ни одной бригады российской морской пехоты, не понесшей потери в Украине — аналитики CIT

Associated Press

В Украине ВСУ сильно "проредили" подразделения морской пехоты РФ.

В Украине Вооруженные Силы потрошили морскую пехоту Российской федерации, из-за чего нет ни одного подразделения морпехов кафиров, где бы не было потерь.

К такому выводу пришли аналитики из группы Conflict Intelligence Team (CIT).

"Не осталось бригады российской морской пехоты, которая не понесла бы потери в Украине. Их потери заметны в свете слухов о возможном дальнейшем нападении на Молдову. Если боеспособные подразделения во многом потеряны, нападать на Молдову, Польшу или страны Балтии нечем", – сообщили в CIT.

Аналитики акцентировали внимание на том, что морская пехота является одним из наиболее боеспособных и подготовленных подразделений России.

Напомним, что в Украине ВСУ уничтожили отряд российского СОБРа. В живых из 50 россиян осталось 6. Большинство тел погибших военнослужащих остались на территории Украины.

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