Не останавливается: Безуглая на фоне катастрофы F-16 высказалась о том, что ведет Украину к поражению

Народная депутат Марьяна Безуглая поинтересовалась, почему нет официального опровержения относительно F-16 от Командования Воздушных Сил. Она считает, что "классические" генералы ведут нас к поражению.

Об этом Безуглая написала в Telegram.

"Почему молчание, господин Олещук? Какая ваша позиция? Я бы рада была услышать опровержение и даже принесла извинения, но..."

Очередная порция бредовых

По словам Безуглой, это уже по меньшей мере третий случай, когда наш самолет с пилотом был сбит собственной ПВО. Два предыдущих инцидента, говорит она, не касавшихся F-16, официально списали на россиян.

"И об этом случае также пытались молчать и скрыть информацию, пока она не появилась в иностранных источниках. Это свидетельствует об отсутствии надлежащих выводов и объективного расследования. Ситуация аналогична наблюдаемой в сухопутных войсках — круговая порука. Это нужно менять ! Так больше не может продолжаться.

Она добавляет, что во время интенсивных боевых действий случаи "дружественного огня" неизбежны, но их необходимо тщательно анализировать и делать правильные выводы.

"Правдиво и объективно, с соответствующим наказанием виновных. Абсолютное большинство самолетов уничтожили россияне, и именно они запускают тонны металлолома в наши города. В этом отношении тоже должны быть честными и называть не сбитую ракету ракетой, а не "обломками". До сих пор не организована система видеофиксации атак"

Как эмоционально констатировала нардепка, украинская нация воюет, осваивает новейшее вооружение и технику, создает собственные разработки, но часто происходит не благодаря, а вопреки планированию в высших военных кабинетах. Генералитет, оставшийся еще со времен Януковича, продолжает действовать по старым схемам и воспитывает таких же последователей.

"Классические" генералы ведут нас к поражению. Шаг за шагом. И не допускают к руководству настоящее новое поколение, оставляя преимущественно своих шутов"

Напомним, военный обозреватель Денис Попович прокомментировал заявление народной депутатки Марьяны Безуглой о том, что истребитель F-16, потерпевший крушение 26 августа, был якобы сбит украинской системой Patriot. По его словам, это маловероятно. Эксречник Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также отреагировал на высказывания нардепки. По его мнению, для СБУ и ДБР есть работа.

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