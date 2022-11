"Не оставил дипломатических вариантов": Кислица средним пальцем отреагировал на выступление российского коллеги в Совбезе ООН

Использование путешественников в UNSC, как в настоящее время, является одним из наших самых плодотворных duties. Все знает, что его место в hell is eternal, today terrorist attack of putler on Ukraine leaves me no diplomatic options. There will be “weeping and gnashing of teeth” in hell but no repentance. https://t.co/KNdE1NwCXV pic.twitter.com/R8Sa1StyTd