"Не оставил дипломатических вариантов": Кислица средним пальцем отреагировал на выступление российского коллеги в Совбезе ООН

Украинский дипломат Сергей Кислица не выдерживает выслушивать весь тот бред, который постоянно несет его российский коллега Василий Небензя.

Вчера, 23 ноября,на заседании Совбеза ООН представитель РФ Василий Небензя обвинил ВСУ в том, что именно из-за них во время ракетных атак РФ страдают мирные жители. По его словам, сбившиеся с курса украинские ракеты или их обломки попадают в цели, которые "Россия не собиралась поражать".

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, которому постоянно приходится слушать бред Небензи в ООН "о боевых украинских комарах, летучих мышах и птицах" уже не выдержал и выразил свое отношение к сказанному Небензей, показав ему и РФ тот самый палец.

"Слушать посланника Путлера в Совбезе ООН, как и сегодня, — одна из самых ужасных моих обязанностей. Даже зная, что его место в аду вечно, сегодняшнее террористическое нападение Путлера на Украину не оставляет мне дипломатических вариантов. В аду будет "плач и скрежет" зубов", но не будет покаяния", — написал он.

Свое отношение к России он выразил красноречивым фото.

Такое мнение Сергея Кислицы поддержали в комментариях под его сообщением отдельные коллеги и подписчики:

Теперь это дипломатия. Блестящая работа господин посла. Австралия с вами!

Мне кажется, что впервые в истории Украины мы так гордимся нашими дипломатами! В конце концов они такие, как весь украинский народ: мужественные, креативные, современные, прорывные и с Украиной в сердце!

Где вы взяли такую футболку?

Использование путешественников в UNSC, как в настоящее время, является одним из наших самых плодотворных duties. Все знает, что его место в hell is eternal, today terrorist attack of putler on Ukraine leaves me no diplomatic options. There will be “weeping and gnashing of teeth” in hell but no repentance. https://t.co/KNdE1NwCXV pic.twitter.com/R8Sa1StyTd — Sergiy Kyslytsya (@SergiyKyslytsya) November 23, 2022

Напомним, что вчера, 23 ноября, РФ ударила по Украине ракетами и дронами. В результате пропал свет во многих областях и в соседней Молдове. Также ракета попала в многоэтажку в Киеве, в результате чего есть погибшие и раненые.

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