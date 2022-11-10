"Не оставили врагу другого выхода, чем бежать": Залужный сообщил, сколько населенных пунктов освободили ВСУ за сутки

Украинские защитники продолжают освобождать Херсонщину и Николаевщину от российских кафиров. Только вчера, 9 ноября, ВСУ освободили от захватчиков 12 населенных пунктов.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Также читайте ВСУ освободили от оккупантов Снигиревку в Николаевской области (видео)

"За прошедшие сутки на направлении Петропавловка-Новорайск подразделения Сил обороны продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, вернули Украине до 107 кв км территории. На направлении Первомайске-Херсон мы продвинулись на 7 км, взяли под контроль 6 населенных пунктов, площадь освобожденной земли – 157 кв км”, – сообщил Залужный.

Он добавил, что на Херсонском направлении с 1 октября продвижение ВСУ в глубину обороны противника составило до 36,5 км, общая площадь отвоеванной территории достигает 1381 кв. км, восстановлен контроль над 41 населенным пунктом.

"Непосредственно на Херсонском направлении Силы обороны Украины разрушили логистические пути и систему обеспечения, нарушили систему управления войсками противника. Тем самым не оставили врагу другого выхода, чем прибегнуть к бегству. За каждым так называемым "жестом доброй воли" противника стоят колоссальные усилия наших войск. Так же, как враг отходил из Киева и Харьковщины, покидал остров Змеиный, вероятный выход из Херсона – это результат наших активных действий", – отметил Залужный.

Напомним, что в Генштабе ВСУ подчеркнули, что контрнаступление ВСУ в Херсонской области еще продолжается, поэтому информацию об уходе ВС РФ не могут ни опровергнуть, ни подтвердить.

В британской разведке считают, что ВС РФ будут уязвимы для ВСУ во время пересечения Днепра. Операция по отводу войск может занять от нескольких дней до нескольких недель.

Читайте также: