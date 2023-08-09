Не оставляет шансов: военный эксперт назвал ключевые преимущества F-16 над любым российским самолетом

Украине очень нужны современные истребители для контрнаступления и прикрытия неба.

В воздушном бою, который состоится между F-16 и любым российским самолетом, преимущество будет на стороне F-16 по многим причинам.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.