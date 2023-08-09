Не оставляет шансов: военный эксперт назвал ключевые преимущества F-16 над любым российским самолетом

Украине очень нужны современные истребители для контрнаступления и прикрытия неба.
В воздушном бою, который состоится между F-16 и любым российским самолетом, преимущество будет на стороне F-16 по многим причинам.
Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.
Три основные причины
1. F-16 построен и окрашен таким образом, что он имеет небольшую эффективно отражающую поверхность. То есть с точки зрения электромагнитных волн, радиолокации он выглядит как небольшая цель. Его можно увидеть, когда он уже подлетел довольно близко.
2. Бортовые радары F-16 работают на 70-100 километров дальше, чем любой самолет РФ.
3. Ракеты, которыми оснащен F-16, стреляют на 50-100 дальше, чем ракеты российских самолетов.
"То есть, замыкая круг: он (F-16 – ред.) выглядит более маленьким, он дальше видит и он дальше стреляет. В воздушном бою в целом у российских самолетов шансов победить F-16 почти нет", – подытожил Гетьман.
Ранее американский президент Джо Байден одобрил обучение украинских пилотов на современных истребителях F-16. В Пентагоне напомнили, что за процесс подготовки отвечают Дания и Нидерланды.
Читайте также: