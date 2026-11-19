Подозреваемая / © Полиция Сумской области

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В Сумской области правоохранители разоблачили 39-летнюю сотрудницу морга, которую подозревают в систематическом хищении личных вещей погибших украинских военных. Женщина забирала деньги, драгоценности и даже мелкие вещи погибших защитников.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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По данным следствия, подозреваемая работала младшей медицинской сестрой в районном отделении областного бюро судебно-медицинской экспертизы. У неё был беспрепятственный доступ к телам погибших военных, которых доставляли для проведения судебно-медицинских исследований.

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«Руководствуясь корыстными мотивами и пренебрегая уважительным отношением к военным, погибшим при защите страны, 39-летняя женщина систематически обчищала тела погибших воинов», — отметили в полиции.

По данным правоохранительных органов, когда никто не видел, сотрудница морга забирала из карманов погибших военных деньги и ценные вещи. Кроме того, по информации полиции, она снимала с тел умерших драгоценности.

«Подозреваемая не стеснялась забирать даже обычные мелочи. Полицейские зафиксировали, как в одном из случаев злоумышленница, помимо денег, даже „забрала“ у покойного пачку сигарет», — говорится в сообщении.

Следственные действия / © Полиция Сумской области

Следственные действия / © Полиция Сумской области

Женщину задержали с поличным и сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 297 Уголовного кодекса Украины — незаконное завладение предметами, находящимися на теле умершего, совершенное из корыстных побуждений.

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Подозреваемой грозит до семи лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

К раскрытию дела сотрудницы морга присоединились оперативники службы внутренней безопасности Нацполиции, следователи Ахтырского районного отдела полиции и сотрудники военной контрразведки СБУ. Разоблачению подозреваемой также способствовал Объединенный центр обеспечения мероприятий по гражданско-военному сотрудничеству Вооруженных сил Украины. Процессуальное руководство по делу осуществляет Ахтырская окружная прокуратура.

Напомним, ранее мы сообщали, что полиция задержала девушку, которая по заказу спецслужб РФ отравила иностранца, служившего в ВСУ.

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