Не оставляйте эти вещи в автомобиле, когда на улице мороз

Вещи и продукты, которые, если их оставить в машине при морозе, могут не только испортиться, но и стать опасными.

Часто водители оставляют в авто какие-то вещи, не задумываясь, что с ними может произойти во время морозов, с надеждой, что холод им не повредит.

Huffpost напоминает, какие вещи все-таки стоит не оставлять в машине во время холодов.

Лекарства и медикаменты

Температура хранения большинства медикаментов составляет 15–25 °C. Некоторые препараты следует содержать в прохладном (8–15 °C) или холодном месте (2–8 °C), с условиями хранения обязательно следует ознакомиться в инструкции. При замораживании многие медикаменты теряют свою эффективность, это по меньшей мере, а то и могут навредить. А если лекарства ампулы и стеклянные флаконы, при морозе их упаковка может просто разрушиться.

Газированные напитки

Вода при замерзании расширяется, содержащийся в таких напитках углекислый газ создает еще большее давление. Как следствие, напитки в жестянках банках могут взорваться. Причем в результате такого взрыва могут пострадать не только автомобили, но и люди.

Консервы.

Продукты внутри банок также могут расширяться при замораживании, что может привести к тому же взрыву. В результате расширения и набухания банки она может потерять свою герметичность, что позволит бактериям проникнуть внутрь.

Яйца

Если вы оставите яйца в автомобиле на морозе, скорлупа может треснуть. После того, как скорлупа яиц треснет, есть уже их будет опасно. Даже если яйца не треснут, после заморозки они уже не будут такими вкусными и потеряют часть полезных свойств.

Полупустой бензобак

Но если на улице особенно холодно, вы можете подумать оставить машину с небольшим количеством бензина в баке. Небольшое количество бензина обычно не замерзнет в вашем баке, все будет хорошо, но можно столкнуться с некоторыми другими проблемами.

Холодный газ становится густым и тяжелым, заставляя топливный насос работать усерднее и потенциально сокращая срок его службы. Кроме того, любая вода или пар в топливной системе могут замерзнуть и заблокировать топливную магистраль. Дизельное топливо имеет более высокую температуру замерзания, поэтому обязательно используйте антифризные присадки, если паркуетесь при низких температурах. И не планируйте ехать слишком далеко на низком уровне топлива в баке, когда холодно — повышенная вязкость топлива "обманет" манометр, заставит бензобак показывать более высокий уровень, чем на самом деле.

Мобильный телефон, планшет

Так же как высокая температура, низкая может повлиять на производительность приборов. Использование телефона за пределами рекомендуемого диапазона от 0 до 35°C может временно сократить срок службы аккумулятора и даже вызвать его отключение. Однако батарея вернется в норму, когда нормализуется температура окружающей среды.

Музыкальные инструменты

Ну и наконец, если вы играете на музыкальных инструментах и вдруг перевозите гитару в машине, не забудьте унести ее оттуда, если ожидаете морозную ночь. Холодная температура может вызвать сжатие музыкальных инструментов, что приводит к ряду проблем. В лучшем случае они могут выйти из строя. А инструменты из дерева могут растрескаться, что очень трудно исправить.

Читайте также: